رشوان: اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني غدًا.. وحريصون على الحق في المعرفة

أعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، في بيان صحفي اليوم، انطلاق ثاني اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني، غدًا الثلاثاء الموافق 19 يوليو بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكدًا حرص مجلس الأمناء على حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، وأن هذا الحق في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة سيكون مكفولاً طوال مجريات وفعاليات الحوار.

رشوان: ندعو وسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية لمتابعة اجتماع مجلس أمناء الحوار

وقال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان: «استمرارًا لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، ندعو وسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، لمتابعة اجتماع مجلس أمناء الحوار والمؤتمر الصحفي الذي سيعقبه، غدًا الثلاثاء الموافق 19 يوليو الحالي الساعة 12 ظهرًا، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب».

نقيب الصحفيين: حضور الحوار الوطني دون دعوة مسبقة

وأضاف المنسق العام للحوار أن حضور الحوار الوطني دون دعوة مسبقة، وفقط بموجب بطاقات وخطابات الاعتماد من نقاباتهم وجهاتهم الصحفية والإعلامية.