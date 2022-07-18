مدير تحرير «أنباء الشرق الأوسط»: الحوار الوطني يجمع كل ممثلي الشعب

قال محمود الشناوي، الكاتب الصحفي ومدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الحوار الوطني بشكل عام هو المحرك الأساسي لأي مجتمع، ورمانة الميزان بأي تكتل أو تجمع، لافتًا إلى أنه لا يمكن لأي مجتمع أو طبقة سياسية أو منظومة أن تستمر دون وجود حوار.

الدعوى للحوار الوطني تبعث بالكثير من الرسائل

وأضاف الشناوي في حوار مع الإعلامية هدى الجندي في برنامج «على أرض مصر»، أن الحوار الوطني الذي جاء بدعوى من الرئيس عبدالفتاح السيسي تبعث بالكثير من الرسائل وتطلب بالكثير من النتائج، مشددًا على ضرورة وجود مسارات محددة لوجود مخرجات تصل بنتيجة حتمية وفعلية لهذا الحوار الثري.

الحوار الوطني يجمع بين ممثلي المجتمع من التيارات المختلفة

ولفت مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أن الحوار الوطني ليس حوارًا مجتمعيًا، إنما هو حوار بين ممثلي المجتمع مثل ممثلي النقابات والأحزاب السياسية أو التيارات المختلفة ممثلين عن كل أطياف المجتمع المصري.

الحراك السياسي يستهدف تلبية احتياجات المصريين

وأوضح الشناوي أن هذا الحراك السياسي سوف يلبي احتياجات الشعب المصري، لافتًا إلى أنه بالحوار ستتمكن مصر بالجمهورية الجديدة من الوصول لمنتج موضوعي مكتمل الأركان.

بناء الجمهورية الجديدة يتوقف على التوافق بين طبقات المجتمع

وأكد مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، على أن مصر بصدد انطلاق الجمهورية الجديدة، على أسس تستهدف وضع مصر بمكانة تليق بها وسط الدول الكبرى، مشيرًا إلى أنه لن يحدث ذلك إلا بحدوث توافق بين طبقات المجتمع وبين المفكريين والجهات التنفيذية، للوصول إلى إرضاء المواطن المصري.