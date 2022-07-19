المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء: نسعى لتوطين صناعة السيارات في مصر

قالت الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، إنه لن يكون هناك براند تصنيع سيارات مصري، ولكننا نتواصل مع أكبر الشركات المصنعة لتصنيع سياراتهم في مصر، موضحًا أن الدولة تسعي لتوطين صناعة السيارات بمصر وأن تكون البلاد محور لتصنيع السيارات، مؤكدة أن وضع مصر الاستراتيجي يؤهلها لكي تكون محور لتوطين صناعة السيارات.

تعميق توطين صناعة السيارات وتوفير فرص العمل للشباب

وأضافت «صالح»، خلال حوارها في برنامج «مصر جديدة»، مع الإعلامية انجي أنور، الذي يُعرض على «etc»، أن الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في مصر تهدف لتقليل الواردات وزيادة حجم صادراتنا، من خلال تقديم حوافز لكبار المصنعين لدعم هذه الصناعة، الأمر الذي يؤدى بدوره إلى تعميق توطين صناعة السيارات وتوفير فرص العمل للشباب.

نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات ما يقارب 35%

وأشارت المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، إلى أن نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات ما يقارب 35% ، وهدفنا وصول النسبة لـ 65% خلال الفترة المقبلة، والدولة تقوم بتوفير مجموعة العناصر التي يحتاجها المستثمر لكي يحقق متطلبات الإنتاج المطلوب، موضحة أن توفير الاستثمارات يوفر العديد من فرص العمل، مضيفة أن الدولة تهدف لفتح مجالات أوسع للقطاع الخاص.

لا بد أن تكون بيئة الاعمال جاذبة للمستثمر

وأوضحت أنه لا بد أن تكون بيئة الاعمال جاذبة للمستثمر، إذ يعد الاستثمار من اهم العوامل المحددة للتنمية الاقتصادية لأنه يعمل على زيادة طاقة البلد الإنتاجية من خلال انتاجه السلع الإنتاجية الجديدة وتطويرها بحيث تكون اكثر كفاءة إنتاجية بمرور الزمن.