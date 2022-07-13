مجلس الوزراء: إجراءات قانونية تجاه السائقين المخالفين لـ«التعريفة الجديدة»

أكّد السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنَّ هناك توجيهات على القيادات التنفيذية بالمحافظات بالمرور على مدار اليوم للمتابعة والتعامل بحسم مع أي مخالفات لسائقي السرفيس والنقل الجماعي واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر للمخالفين.

تعريفة الركوب لوسائل المواصلات داخلياً وبين المحافظات

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات صحفية قبل قليل، أنَّه طبقًا لما أعلنه وزير التنمية المحلية فإن الزيادة الجديدة في تعريفة الركوب لوسائل المواصلات داخلياً وبين المحافظة والأخرى ستكون ما بين 5% إلى 7% على جميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات، على أن يتمّ إعلان التعريفات الجديدة صباح اليوم الأربعاء مع عرضها بصورة واضحة بكل المواقف.

توجيهات بالتأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي

وأوضح السفير نادر سعد أنَّ هناك تعليمات واضحة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بقيام المحافظين بالمرور على مواقف السرفيس ومحطات الوقود للتأكّد من انتظام العمل بالمواقف وعدم استغلال المواطنين.

كما شدد وزير التنمية المحلية علي ضرورة تأكّيد وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.