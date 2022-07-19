انطلاق فعاليات الاجتماع الثاني لمجلس أمناء الحوار الوطني بعد قليل

تنطلق فعاليات الاجتماع الثاني لمجلس أمناء الحوار الوطني، بعد قليل، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث أكد ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أنّه استمرارا لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، فممثلي وسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، مدعوون لمتابعة اجتماع مجلس أمناء الحوار والمؤتمر الصحفي الذي سيعقبه، بمقر الأكاديمية، وذلك دون دعوة مسبقة، وفقط بموجب بطاقات وخطابات الاعتماد من نقاباتهم وجهاتهم الصحفية والإعلامية.

الحوار الوطني

ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع الساعة 12 ظهرًا، لاستكمال المناقشات بشأن الاستعداد لبدء جلسات الحوار بين مختلف القوى السياسية.

وأكد المنسق العام، أنّ الجميع مدعوون حتى لو لم تصل لهم دعوة، وكل من له فكرة جديدة يرغب لمناقشتها هو الأولى بالحضور، مشيرا إلى أنّ الحضور ليس شخصيًا وإنما بالأفكار، من خلال البريد الإلكتروني للأكاديمية.

وشدد رشوان، على ترحيب مجلس أمناء الحوار الوطني بمشاركة الجميع في الحوار، باستثناء من ساهم في عنف أو قتل أو هدد به، وكل من لا يقبل أساس الشرعية والحكم في البلاد وهو دستور 2014.

حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة

ويحرص مجلس الأمناء على حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، وأنّ هذا الحق في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة سيكون مكفولا طوال مجريات وفعاليات الحوار.

وانتهى الاجتماع الأول لـ مجلس أمناء الحوار الوطني، بصدور قرارات اتفق عليها جميع الأعضاء، أعقبها إصدار اللائحة المنظمة لعمل المجلس واللجان والفعاليات المتفرعة منه، ومعها مدونة السلوك والأخلاقيات.