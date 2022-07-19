أسعار التصوير في الأماكن الأثرية داخل مصر.. تصل إلى مليون جنيه

كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أن هناك 3 أنواع من التصوير في الأماكن الأثرية بجميع المحافظات، أن أولها التصوير في الأماكن العامة كميدان التحرير وكوبري قصر النيلمن قبل المصريين والهواة والأجانب المقيمين والسائحين، مثل: ميدان التحرير وكوبري قصر النيل.

وأكد خلال تصريحات تليفزيونية، أنه في الحالة الأولى يكون التصوير مجاني دون تصاريح مسبقة، لافتا إلى أن النوع الثاني، يكون مرتبط بتصوير المراسلين الأجانب والقنوات الإخبارية، في حين يرتبط النوع الثالث بالإنتاج السينمائي.

أسعار التصوير في الأماكن الأثرية

أسعار التصوير في الأماكن الأثرية، نستعرضها، وفقا لما ذكرته وزارة السياحة الآثار، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- تصوير الأفلام التسجيلية، بمقابر نفرتاري وستي الأول وتوت عنخ آمون، تقدر الساعة الواحدة للمقبرة، بعد موافقة السلطة المختصة، بـ5000 جنيه للمصريين، و10000 آلاف جنيه للأجانب.

- تصوير الأفلام التسجيلية والوثائقية، بالمقابر المغلقة، يحدد اليوم الواحد للمصريين، بـ2000 جنيه، وللأجانب بـ5000 جنيه.

- تصوير الأفلام التسجيلية والوثائقية بالمقابر المفتوحة للزيارة، يكون 1000 جنيه للمصريين و3000 جنيه للأجانب.

- تصوير الأفلام التسجيلية والوثائقية، بجميع المناطق الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة، تكون تكلفة اليوم الواحد 500 جنيه، والأسبوع 2000 جنيه، والأسبوعين 3000 جنيه، والشهر 5000 جنيه، وللأجانب في اليوم 5000 جنيه، والأسبوع 20 ألف جنيه، والأسبوعين 30 ألف، والشهر 50 ألف جنيه.

أسعار تصوير الأفلام السينمائية والتجارية

- تصوير الأفلام السينمائية روائية وتجارية، يتكلف اليوم 5 آلاف، والأسبوع 20 ألف، والأسبوعين 30 ألف جنيه، والشهر 50 ألف جنيه، وبالنسبة للأجانب يكون اليوم بـ15 ألف، والأسبوع 60 ألف، والأسبوعين 90 ألف، والشهر 150 ألف جنيه.

- التصوير التجاري للأثر بالمتحف بدون فتح فاترينة العرض، للمصريين 250 جنيها، وللأجانب 500 جنيه، وبفتح فاترينة العرض يكون السعر 500 جنيه للمصريين، وألف جنيه للأجانب.

التصوير الفوتوغرافي التجاري

- التصوير الفوتوغرافي التجاري بمقابر نفرتاري وتوت عنخ أمون وستي الأول، للمقبرة الواحدة في الساعة، بالإضافة إلى سعر التذكرة بعد موافقة السلطة المختصة، وبدون استخدام الفلاش، يكون للمصريين والأجانب بسعر 5 آلاف جنيه.

- التصوير الفواغرافي للاكتشافات الأثرية وأعمال الحفائر للمصريين 1000 جنيه، وللأجانب 2000 جنيه في اليوم الواحد.

- التصوير الإعلاني عن منتجات أو خدمات بالمناطق الأثرية والمتاحف 10 آلاف جنيه للمصريين، و15 ألف للأجانب.

- التصوير الوثائقي الحصري للاكتشافات الأثرية، يكون لوكالات الأنباء والقنوات المصرية 50 ألف جنيه كحد أدنى، ويكون لوكالات الأنباء والقنوات العربية والأجنبية مليون جنيه كحد أدنى.

- تصوير الآثار الغارقة فوق الماء، يكون 15 ألف فوق الماء، و30 ألف جنيه تحت الماء.