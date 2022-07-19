دب ضخم يهاجم مواطنين في الهند.. مزق 3 أشخاص وأكل لحومهم

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الثلاثاء، مصرع 3 أشخاص، إثر مهاجمة دب كبير لهم في ولاية أوديشا الهندية، بعد مهاجمة دارت بينهم، في قرية سامار سينج الواقعة غرب الولاية، خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب صحيفة «ذا تايمز أوف إنديا».

دب يقتل 3 أشخاص في الهند

أوضحت الصحيفة، أن أحد سكان القرية، توجه إلى الغابة القريبة له لجلب الحطب، لكن أهالى القرية، أكدوا أنه لم يعد إلى منزله مرة أخرى، ما دفع البعض من أقاربه وأصدقائه للبحث عنه في الغابة، وفي ذلك الوقت تعرضوا لهجوم دب كبير، أسفر عن مقتل شخصين بعد أن مزقهما الدب إلى أشلاء، فى حين تمكن اثنان آخرين من تسلق شجرة، وإنقاذ نفسيهما.

وصول الشرطة وصرف تعويضات

أسرعت إدارات الغابات والشرطة والإطفاء إلى مكان الحادث، حيث عثروا على الجثث الثلاث، وجرى نقلهم إلى قسم التشريح بأقرب مستشفى من أجل الفحص، في حين أصيب الناجيان بجروح عديدة، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج المناسب لهما.

وحرصت السلطات الهندية، على تقديم مساعدات مالية قدرها 400 ألف روبية لأسر الضحايا، ما يعادل 5 آلاف دولار أمريكي.