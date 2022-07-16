الهند تسجل 20 ألف إصابة بكورونا.. وأمريكا تقر بوجود عجز في لقاح «جدري القردة»

لا يزال فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، يواصل تفشيه في الهند، وسجلت السلطات الصحية في البلاد، 20044 إصابة جديدة بالمرض، في وقت أثار «جدري القردة»، مخاوف في عدد من الدول.

سجلت السلطات الصحية في الهند، 20044 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، و56 حالة وفاة أخرى وأكثر من 18 ألف حالة شفاء، وفقًا لما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إنديا» الهندية.

ارتفاع حصيلة إصابات «كورونا» بالهند إلى 43 مليون حالة

وأشارت سلطات الصحة الهندية، إلى ارتفاع حصيلة إصابات الفيروس في البلاد إلى 43 مليونا و730 ألفا و71 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 525 ألفًا و660 حالة، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.

وفيما يتعلق بمرض «جدري القردة»، أقرت السلطات الصحية الأمريكية، بأن بلادها التي تتوقع زيادة حالات الإصابة بالمرض في الأسابيع المقبلة، ليس لديها حاليا جرعات كافية من لقاح «جينيوز» الوحيد المعتمد على وجه التحديد ضد الفيروس لتلبية الطلب.

«سي دي سي»: الولايات المتحدة ليست لديها بعد كل لقاحات «جدري القردة»

وقالت روشيل وولينسكي مديرة مراكز الوقاية من الأمراض» الأمريكية، المعروفة اختصارا باسم «سي دي سي»، في مؤتمر صحفي، إن بلادها ليست لديها بعد كل اللقاحات التي ترغب في الحصول عليها.

وأشارت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إلى تتزايد القلق خصوصا في «نيويورك»، مركز انتشار «جدري القردة»، حيث جرى رصد ما يقرب من 390 حالة، ليرتفع الإجمالي إلى 1470 حالة.

وتمّ توزيع 156 ألف جرعة في البلاد، مع إضافة ما يزيد قليلا على 130 ألفا إلى الاحتياطي الاستراتيجي وسيبدأ تسليمه اعتبارا من بعد غد الاثنين، فيما قالت وزارة الصحة الأمريكية، إنها طلبت 2.5 مليون جرعة إضافية من «جينيوز»، ستصل في 2023.

جدير بالذكر، أنَ «جدري القردة»، مرض فيروسي حيواني المنشأ يظهر بشكل رئيسي في مناطق الغابات الاستوائية المطيرة في وسط وغرب إفريقيا وينتقل أحيانًا إلى مناطق أخرى.