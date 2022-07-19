انطلاق حملة لحماية 850 ألف نخلة في سيوة من حشرة العنكبوت الأحمر «صور»

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، انطلاق حملة وزارة الزراعة بالتعاون مع مجلس مدينة سيوة، لرش أشجار النخيل، للحفاظ على ثروة النخيل وجودة المنتج من البلح السيوي الذي تشتهر به الواحة في الأسواق المحلية والعالمية.

وبدأت مديرية الزراعة بالنخيل المزروع على الطرق الرئيسية بالواحة للوقاية من الإصابة بآفة العنكبوت الأحمر «الأكاروس»، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للوقاية من آفات النخيل بأنواعها، خاصةً تلك المعرضة للغبار والأتربة في الشوارع الرئيسية، وهي الأكثر عرضة للإصابة بحشرة العنكبوت الأحمر، والتى من الممكن أن تنتقل لزراعات النخيل المنتشرة بالجناين.

رش وقائي لأشجار نخيل تمر سيوة

وقال المهندس أحمد يوسف مدير عام الزراعة بمطروح، اليوم الثلاثاء، إن فريق مكافحة الآفات من الإدارة الزراعية بسيوة، بالتعاون مع مجلس مدينة سيوة، يكثف أعمال الرش الوقائي لأشجار النخيل في الشوارع الرئيسية بعدة مناطق، منها مدخل المدينة، وسيدي رحيم.

ولفت إلى أن الحملة مستمرة لحين الانتهاء من رش أشجار النخيل بجميع الشوارع الرئيسية بالواحة الأكثر عرضة للإصابة، مع زيادة وعي مزارعي النخيل بخطورة الآفات التي تصيب النخيل، وطرق المقاومة والقضاء عليها، ومساعدتهم في عمليات المكافحة، للحفاظ على ثروة النخيل بسيوة.

11 ألف فدان نخيل

وأكد مدير عام الزراعة، أن سيوة يوجد بها مساحات شاسعة مزروعة بالنخيل بسيوة تبلغ حوالي 11 ألف فدان بإجمالي 850 ألف نخلة، ويعتمد اقتصاد الواحة على زراعة النخيل والزيتون، وهى من أكبر المدن المنتجة لهذين المحصولين في مصر.