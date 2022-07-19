للمرة الثانية خلال شهر.. زلزال يضرب شرق أفغانستان وإصابة 31 شخصا

أعلن مسؤول في حركة طالبان اليوم الثلاثاء إنَّ زلزالًا هز منطقة نائية في شرق أفغانستان، مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 31 شخصًا بعد توارد أنباء سابقة عن إصابة 10 أشخاص فقط.

ووقع الزلزال في نفس المنطقة التي تسبب فيها زلزال الشهر الماضي في مقتل مئات الأشخاص وتسبب في دمار واسع النطاق في أفغانستان، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أنَّ زلزال ضرب شرق أفغانستان أمس الاثنين بلغت قوته 5.1 درجة.

الزلزال ضرب منطقتين في إقليم بكتيكا الشرقي

وأشار عبدالواحد ريان مدير وكالة أنباء طالبان إلى أن الزلزال ضرب منطقتين في إقليم بكتيكا الشرقي.

وأوضح مدير وكالة أنباء طالبان أنَّ 18 شخصًا أصيبوا بجروح في منطقة جايان وأصيب 13 آخرون في منطقة زيروق، منوهًا إلى أنَّ من بين المصابين في الزلزال نساءً وأطفالًا.

وأشار ريان إلى أنَّ عشرات المنازل السكنية دمرت ووقعت عدة هزات ارتدادية منذ مساء الاثنين.

يُشار إلى أنَّ أفغانستان تعرضت لزلزال قوى الشهر الماضي، وبلغت قوته أكثر من 6 درجات على مقياس ريختر أشعل أزمة أخرى في البلد المتعثر، ما زاد من ضعف قدرات حركة طالبان وعزلتها.

1150 شخصًا ضحايا زلزال ضرب أفغانستان يونيو الماضي

وأسفر الزلزال الأقوى الذي ضرب أفغانستان الشهر الماضي عن مقتل 770 شخصًا وفقا لمسئولو الأمم المتحدة في ذلك الوقت، بينما قدرت حركة طالبان عدد القتلى بـ1150.

وهرعت جماعات الإغاثة المنهكة بالفعل، التي تبقي ملايين الأفغان على قيد الحياة، بالإمدادات لضحايا زلزال يونيو، لكن معظم الدول استجابت فاترة لنداءات طالبان للحصول على مساعدة دولية.

جدير بالذكر أنَّ قطع التمويل الدولي لأفغانستان إلى تعميق الانهيار الاقتصادي للبلاد وتسبب في تأجيج أزماتها الإنسانية.