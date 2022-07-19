زيادة صادرات مصر من مواد البناء لـ36% خلال 5 أشهر

نمت صادرات مصر من مواد البناء بنسبة 36%، خلال الأشهر الخمسة الماضية، وفقًا لتقرير صادر عن المجلس التصديري لمواد البناء اليوم.

وأظهرت بيانات المجلس أن إجمالي قيمة صادرات القطاع خلال الفترة من يناير الى مايو الماضي بلغت 3 مليارات و177 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة لعام 2021 بقيمة قدرها 2 مليار و345 مليون دولار بزيادة بنسبة 36%.

زيادة مستمرة منذ أول العام

وكانت صادرات قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية شهدت زيادة واضحة منذ بداية العام الجاري، على خلفية زيادة الطلب في الأسواق الخارجية، حيث ارتفعت خلال الفترة من يناير إلى أبريل الماضي لتصل إلى مليارين و558 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة لعام 2021 بقيمة قدرها 1مليار و883 مليون دولار بزيادة بنسبة 36%.

صادرات القطاع خلال أول شهرين من العام

وارتفعت صادرات القطاع خلال أول شهرين من العام الجاري بنسبة وصلت إلى 29%، حيث قفزة إلى 1.19 مليار دولار مقابل 926 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

تحركات مكثفة من جانب المصدرين

ويسعى المجلس التصديري لمواد البناء الفترة المقبلة لزيادة تحركاته من أجل اغتنام الفرص التصديرية في الأسواق التقليدية، وفتح أسواق جديدة، وقال مصدر بالمجلس لـ«الوطن»، إنّ زيادة الصادرات تعود إلى الطلب المرتفع على بعض المنتجات من دول أوروبا على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الطاقة في القارة الأوروبية.

المزيد من الارتفاع في الطريق

وأوضح المصدر أن الفترة المقبلة قد تشهد المزيد من الارتفاع نتيجة تلقي المصدرين المصريين طلبات تصديرية لبعض المنتجات والأصناف التي تشهد تراجعا في المعروض نتيجة خفض الطاقة الإنتاجية في أوروبا، وهو ما يمثل فرصة كبرى للصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.