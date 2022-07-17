الإحصاء: 31.3% ارتفاعا في قيمة الصادرات المصرية لألمانيا خلال عام 2021

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، عن ارتفاع الصادرات المصرية لألمانيا لتصل إلى 848.2 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 646.1 مليون دولار خلال عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 31.3%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من ألمانيا 4 مليارات دولار خلال عام 2021 مقابل 3.9 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وألمانيا لتسجل 4.8 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 4.6 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 5.2%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر لألمانيا عام 2021

- مركبات جوية وفضائية بقيمة 95.7 مليون دولار.

- ملابس بقيمة 87.4 مليون دولار.

- فواكه بقيمة 67.1 مليون دولار.

- آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 58.7 مليون دولار.

- بذور وأثمار زيتية بقيمة 58.2 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من ألمانيا خلال 2021

- سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 972.9 مليون دولار.

- مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 808.3 مليون دولار.

- منتجات الصيدلة بقيمة 443.8 مليون دولار.

- لدائن ومصنوعاتها بقيمة 209.2 مليون دولار.

- آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 207.7 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات الألمانية في مصر 300.2 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 267.9 مليون دولار خلال العام المالي 2019 /2020 بنسبة ارتفاع قدرها 12.1%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بألمانيا 130.7 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 117.6 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020 بنسبة ارتفاع قدرها 11.1%، بينما بلغت قيمة تحويلات الألمان العاملين في مصر 9.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021، مقابل 12.4 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020، بنسبة انخفاض قدرها 20.3%.

وسجل عدد سكان مصر 103.5 مليون نسمة عام 2022، بينما سجل عدد سكان ألمانيا 83.9 مليون نسمة عام 2022، وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بألمانيا طبقــاً لتقـديـرات البعثة 76.5 ألف مصري حتى نهاية 2020.