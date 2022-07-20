اليوم.. افتتاح معرض «سرجة ومشكاة» بمتحف الفن الإسلامي في القاهرة

أعلن قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار عن تنظيم معرض يجمع مقتنيات متحفي الفن الاسلامي والقبطي تحت اسم «مسرجة ومشكاة»، اليوم الأربعاء.

معرض لمدة شهر

وقال الدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي، في بيان صحفي، إنّ معرض «سرجة ومشكاة»، يأتي في إطار خطة عمل قطاع المتاحف التي تستهدف تعزيز التعاون المشترك بين كافة المتاحف من خلال الاشتراك في تنظيم الفعاليات المختلفة، وتأتي ثمرة هذا التعاون في المعرض الذي يجمع مقتنيات متحف الفن الإسلامي بالتعاون مع المتحف القبطي بالقاهرة حيث يقام المعرض لمدة شهر بمتحف الفن الإسلامي بمنطقة باب الخلق بالقاهرة، على أن يتم تبادل المعروضات التي تمثل فكرة المسرجة والمشكاة في كلا المتحفين.

معرض رسالة سلام ومزج الحضارات

وتابع: «على هامش المعرض سيتم تنظيم محاضرة بعنوان: الهالة النورانية، تلقيها دكتورة شذى جمال اسماعيل أستاذة الآثار والفنون القبطية بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان».

ولفت إلى أن المعرض يأتي بعد نجاح معرض مماثل أقيم بالمتحف القبطي قبل ثلاثة أشهر حمل اسم «رسالة سلام»، تضمن قطع أبرزها توراة معدني عُرض لأول مرة، حوى كتابات باللغة العبرية وبداخل القطعة مخطوط من التوراة، ومخطوط قراءات آخر يحوي عظات خاصة بالصوم الكبير، كما ضم قطع فريدة تبرز التنوع الديني من خلال الفن الإسلامي، تتمثل في جزء من إناء خزف، من أهم القطع الخزفية من العصر الأيوبي.