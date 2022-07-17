برنامج تدريب مجاني لطلاب الآثار والسياحة بقصر محمد علي

أعلن متحف قصر «الأمير محمد علي توفيق» بالمنيل، بدء تنفيذ البرنامج التدريبي الصيفي تحت عنوان «حكاية متحف 5»، الذي ينظمه خلال شهر يوليو الجاري مجانًا، لطلبة كليات الآثار والسياحة والفنادق والآداب قسم آثار، بالقاهرة الكبرى بمحافظاتها القاهرة، الجيزة، والقليوبية.

تفاصيل البرنامج التدريبي

وكشف الدكتور «ولاء الدين بدوي» مدير متحف قصر الأمير محمد علي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» التفاصيل الكاملة للبرنامج التدريبي، حيث تأتي تلك الدورات التدريبية في إطار خطة قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار لدعم طلبة الكليات الأثرية والسياحية، وكذلك تفعيل الدور المجتمعي والتعليمي للمتحف.

وعن برنامج الدورة التدريبية قال «بدوي»، إن التدريب يشمل جزئين، أحدهما نظري والآخر عملي، يضم الجزء النظري محاضرات مكثفة تستمر لمدة 3 أيام، يتبعها التدريب العملي للطلاب، والذي يتضمن توجيههم لكيفية شرح متحف الأمير محمد علي وأقسامه المختلفة والقطع الأثرية النادرة، فضلًا عن التعامل مع فئات الجمهور المختلفة من مصريين وعرب وأجانب، وشرح المتحف بكل من اللغة العربية والإنجليزية.

شروط اختيار المؤهلين للدورات

وأوضح «مدير المتحف»، أن هناك مجموعة من الشروط المحددة لاختيار المؤهلين، حيث يتم اختيار الأعداد المقبولة حسب الأولوية لمن يجيد إحدى اللغات الأجنبية، بعد إجراء المقابلة الشخصية، كما يشترط على من يجتازوا مراحل التقديم الأولى تقديم ما يثبت التحاقه بأحد الكليات الأثرية أو كليات السياحة والفنادق.

طريقة التقديم

وبالنسبة للتقديم يتم من خلال ملء البيانات المطلوبة لكل متقدم من خلال الرابط التلاي والضغط هنا، على أن يكون آخر ميعاد للتقديم والتسجيل يوم 19 يوليو الجاري.

بعد التسجيل سوف يتم الإعلان عن ميعاد المقابلة الشخصية لكل من تم اختيارهم لحضور هذا التدريب، ممن انطبقت عليهم الشروط والمعايير الخاصة بهذا التدريب السنوي، من خلال الصفحة الرسمية للمتحف على موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك».

الأوراق المطلوبة للتقديم

وفي النهاية طالب الدكتور ولاء الدين المتقدمين بالإلتزام بمعايير وشروط التقديم لمن تتنطبق عليهم، مع الحرص على حضور المقابلة الشخصية في الميعاد المحدد، وإحضار بطاقة الرقم القومي لكل متقدم وكارنيه الكلية.