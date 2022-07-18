بعد غد.. معرض «خط ومخطوط» بقصر محمد علي

ينظم معهد المخطوطات العربية بالقاهرة «الألكسو» وقطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار المصرية، ودار «مداد» لفن الخط العربي معرضًا لجماليات الخطِّ العربيِّ تحت عنوان «خطِّ ومخطوط»، بمتحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل خلال المدة من 20 الى 29 من يوليو 2022، بمناسبة تسجيل منظمة اليونسكو للخط العربي على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، ومواكبةً للذكرى الثانية والخمسين لتأسيس «الألكسو».

لوحات نادرة للأمير محمد علي

وسيشهد المعرض، عرض بعضُ المخطوطات واللوحات وأدوات الكتابة الأصول، التي كانت ملكًا للأمير محمد علي، وتحتفظُ بها الآن إدارة المتحف؛ بالإضافة إلى لوحات وإبداعات دار مداد لفن الخط العربي.

وقال مراد الريفي مدير معهد المخطوطات العربية إنَّ تنظيمُ المعهد لهذا المعرض الذي يُشارك فيه كذلك بمعرض لوحات «رحلة المصحف الشريف»، إيمانًا منه بأنَّ «الخطَّ» أحدُ المكوَّنات الثلاثة الرئيسة للمخطوط العربيِّ، الذي نقلَ إلينا معارفَ القدماء، كما أنَّه في الوقت نفسِه مدينٌ لهذا الحامل «المخطوط» الذي تضمَّن في طياتِه جمالياتِ الخطِّ العربي وفنونه المختلفة، وإن كانت غير مقصودةٍ لذاتها.

ورش تعليمية للخط العربي

وأشارَ «الريفي» إلى أنَّ المعهدَ حريص من خلال تواجده في المتحف على إقامة عدة ورشات ومحاضرات مصاحبة للمعرض، تُعرِّف بـ«الخط»، و«المخطوط» وتؤصِّلُ لهما، وذلك على يدِ مجموعةٍ مِن الأساتذة المختصِّين، وسوف تستضيفُها قاعة المحاضرات بالمتحف.

وأشار الى أنَّه مِن المقرَّر أنْ يفتتحَ المعرضَ المدير العام لـ الألكسو الاستاذ الدكتور محمد ولد اعمر وعددٌ مِن كبار المسؤولين والقيادات بوزارة السياحة والآثار المصرية، وغيرها، وذلك الأربعاء المقبل الموافق 20 من يوليو ثُمَّ يُتاح بعدها للجمهور وزوَّار المتحف العريق.