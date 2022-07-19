عاجل.. تقرير الطب الشرعي عن شيماء جمال: تعرضت لضغط على العنق وانسداد مسالك الهواء

كشف تقرير الطب الشرعي الخاص بواقعة مقتل المذيعة شيماء جمال على يد زوجها وشريكه بإحدى المزارع فى منطقة أبو صير بالبدرشين جنوب الجيزة أن قطعة القماش الملفوفة على وجه وساق المجنى عليها لها ذات اللون والنسيج وتشكل في مجموعة إيشارب حريمي، وبمقارنة البصمة الوراثية الخاصة بالجثة المستخرجة من موقع الدفن بالمزرعة محل الواقعة مع البصمة الوراثية الخاصة بكل من ماجدة محمد والدة المجنى عليها ووالدها جمال سيد تبين أنها لابنتهما شيماء جمال.

البصمة الوراثية للمذيعة تطابقت مع أسرتها

وأوضح التقرير الخاص بمقتل المذيعة شيماء جمال أن البصمة الوراثية وجدت للحمض النووى على القطعة القماشية خليطا من الحامض النووى الخاص بالمجنى عليها وكل من المتهمين وأن البصمة الوراثية ثبتت لعينة الدماء المأخوذة من الأريكة لمسرح الجريمة لإصابة المجنى عليها بجرح مشرذم الحواف طوله 3 سم بمقدم فروة الرأس بالخط المنصف بوضع مائل وحوافه متكدمة وبالشق على فروة الرأس وجدت انسكابات دموية مقابل ذلك الجرح الرضي المتسحج دون كسور بعظام الجمجمة قبوه وقعدة والاصابة ذات طبيعة حيوية.

واشار التقرير لوجود حز منضغط مستعرض كامل الاستدارة ملفوف حول العنق أسفل القطعة القماشية الملفوفة وبالشق على الوجه والعنق تبين وجود انسكابات دموية تقابل أجزاء من القماش مقابل الشفتين وفتحتي الأنف.

تفاصيل الإصابات التي تعرضت لها المذيعة

وتبين وجود انضغاط وبهاته مقابل الحز العنقي المشاهد والموصوف بالكشف الظاهرى بعضلات العنق مع تواجد بسيط بالأنزفة أعلى وأسفل هذا الانضغاط، كما تبين وجود دكانات مشبهة الانسكابات الدموية وخلع بالقرن الأيمن من العظم اللامى غير المتعظم، وتبين أيضا وجود انسكابات دموية مقابل كسر بالجزء الأيمن وخلع بالجزء الأيمن من الغضروف الدرقي وهذه الاصابات حيوية حديثة حدثت من الضغط على العنق بغرض سد المسالك الهوائية.

وكانت «الوطن» قد انفردت بنشر أول صور من داخل المزرعة التى قُتلت بداخلها المذيعة شيماء جمال على يد زوجها وشريكه.

يذكر أن محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد حسين عبد التواب عضو مجلس القضاء الأعلى، حددت جلسة غد الأربعاء أمام محكمة جنايات الجيزة، لبدء محاكمة المتهمين أيمن عبد الفتاح محمد حجاج وحسين محمد إبراهيم الغرابلي «محبوسين احتياطيا» في قضية اتهامهما بارتكاب جريمة قتل المذيعة شيماء جمال عمداً مع سبق الإصرار.