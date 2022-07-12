«قالتلي حرام ارحمني».. 10 اعترافات صادمة لقاتل المذيعة شيماء جمال

كشفت تحقيقات النيابة مع المتهم، «أ. ع. م. ا»، 52 عاما، زوج المذيعة شيماء جمال 10 اعترافات صادمة عن جريمته التي نفذها ضد زوجته الثانية في فيلته الخاصة بأكتوبر.

اعترافات صادمة

1- تزوج منها في فبراير 2019 بوثيقة رسمية وأخفى الزواج الرسمي عن أم أولاده بعد اتفاق مع شيماء على هذا.

2- شيماء كانت تريد متطلبات مادية مستمرة وهددته بإفشاء أسراره وأسرار شريكه في أعمال مختلفة عن مهنته وساومته على ثروته مقابل الكتمان.

3- خطط للقضاء عليها واتقف مع شريكه «حسن. ا» الذي اقترح عليه قتلها ودفنها في منطقة بعيدة يصعب الوصول إليها.

4- اشتريا أدوات حفر وسلاسل وجنازير ومياه نار وقتلاها في مزرعة في منطقة البدرشين.

5- أخبرها بالموافقة على كل شروطها مقابل الحضور للمزرعة التي سيشتريها لها وأحضرها لمعاينة الأمر.

6- «طارت شيماء من الفرحة وجات للمزرعة، وأول مادخلت ضربتها على دماغها بالمسدس وكانت بتصرخ: (حرام ارحمني، خد كل حاجة بس سينبي أعيش، عندي بنت محتاجة لي)».

7- وقعت في الأرض وكتم نفسها بقطعة قماش و«كتمت نفسها لغاية ما ماتت».

8- وبعدين ربطنا الجثة بسلاسل وسحبناها للقبر اللي كنا حافرينه وقلبناها فيه.

9- بعد التأكد من وفاتها، رمينا عليها مياه نار عشان نشوه معالم الجريمة وردمنا عليها وسيبناها ومشينا.

10- روحت قسم أكتوبر عملت بلاغ تغيب.