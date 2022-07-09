سر زيارة والدة المذيعة شيماء جمال لقبر ابنتها: «العيد مالوش طعم من غيرها»

«العيد مالوش طعم من غيرها.. عيدي لما أشوف المتهم بيتعدم قدامي»..كلمات عبرت بها «ماجدة»، والدة المذيعة شيماء جمال التي قتلت على يد زوجها وصديقه، عن حزنها الشديد، فور وصولها لمقابر السيدة نفيسة، التي تحتضن جثمان ابنتها «شيماء»، في أول عيد يمر عليها دون وجودها برفقتهم، وهو ما دفع والدتها إلى التوجه للمقابر، اليوم السبت.

على بعد خطوات قليلة من قبر المذيعة شيماء جمال، وقفت والدتها تتلوا آيات من القرآن الكريم وتردد بعض الأدعية، والدموع تنهمر من عينيها.

تروي الأم، أنها ابنتها لم تفارقها منذ مقتلها، فصورتها حاضرة في كل لحظة، لافتة إلى أنهم لم يصدقوا خبر مقتلها حتى الآن، وأنها لم ولن تتلق العزاء حتى يتم القصاص من الجناة الذين تخلصوا من فلذة كبدها بطريقة بشعة.

ماجدة: والد شيماء طلقني من 25 سنة

وتابعت والدة المذيعة شيماء جمال خلال حديثها لتلفزيون «الوطن»، أن «جنى»، ابنة الراحلة، في حالة سيئة وتطلب زيارة المقابر حتى في منتصف الليل، ومن وقت علمها بوفاة والدتها أصيبت بإعياء شديد ولازمت الفراش.

وتابعت: «تردد دائما: عاوز أروح عند ماما.. ماما وحشتني أووي»، مضيفة أن ظهور والد شيماء في مشهد تشييع جثمانها، كان بعد 25 عامًا من اختفائه، بعد طلاقها منه وهو لا يعلم أي شيء عن شيماء سوى خبر مقتلها من وسائل الإعلام.

إحالة الزوج وشريكه للجنايات

وفي وقت سابق أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة المتهمين أيمن حجاج، وحسين الغرابلي، إلى محكمة الجنايات، مع استمرار حبسهما احتياطيًّا على ذمة المحاكمة، بتهمة قتل المجنيَّ عليها شيماء جمال، زوجة الأول، عمدًا مع سبق الإصرار.