رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة «حياة كريمة»

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير قرى الريف المصري، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام السويفي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد المصري، ومسئولي وزارات الإسكان، والتنمية المحلية، والبترول، والاتصالات، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمكتب الإستشاري المختص بمتابعة المشروع.

مشروعات المرحلة الأولى

صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض سير العمل بمختلف مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، التي تشمل 1477 قرية، بما في ذلك المشروعات التي جرى الانتهاء منها، والجاري العمل بها في ضوء البرنامج الزمني المُستهدف، وذلك فيما يتعلق بتنفيذ شبكات الصرف الصحي، ومياه الشرب النقية، والوصلات المنزلية، وكذا شبكات الغاز الطبيعي، والكهرباء، ومشروعات الاتصالات، وأعمال تنفيذ الطرق، وكباري الري، وكذا إقامة المجمعات الحكومية، وغيرها من المشروعات.

بحث التحديات

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع بحث أيضا عددا من التحديات المتعلقة ببعض المشروعات التي يجر تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والاحتياجات المطلوبة لاستكمال التنفيذ وفق المخطط، كما جرى استعراض النتائج المتعلقة بتنفيذ تكليفات رئيس الوزراء الصادرة خلال الاجتماعات، أو الجولات التفقدية التي استهدفت قرى حياة كريمة في عدة محافظات، للوقوف على آخر المستجدات على أرض الواقع.