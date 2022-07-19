دبلوماسي: زيارة الرئيس السيسي لبلجراد جاءت في وقت مثالي ولها دلالة

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعاصمة الصربية بلجراد جاءت في منتهى الأهمية، واكتملت باستقبال الرئيس الصربي للرئيس السيسي، لافتا إلى أن زيارات الرئيس الخارجية تأتي في أوقات مثالية ولها أهداف كثيرة، وزيارته لصربيا لها رمزية تاريخية لأن صربيا كانت أحد أهم مكونات يوغوسلافيا قبل ذلك.

مصر ويوغسلافيا والهند كونوا حركة عدم الانحياز

وأوضح «هريدي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن مصر ويوغسلافيا والهند كونوا حركة عدم الانحياز، متابعا «العالم يعيش حاليا أجواء حرب باردة، وبالتالي فإن القوى المتوسطة كمصر وصربيا أمامها مسؤولية تاريخية لتمثيل الطريق الثالث في المشهد السياسي الدولي الحالي».

متغيرات حدثت في المشهد الدولي

وأشار «هريدي» إلى أن هناك متغيرات حدثت في المشهد الدولي منذ انتهاء الحرب الباردة، وجاءت الزيارة لتتجاوز بعدها الثنائي وتصل لتلاقي صوت قوى مؤثرة في العالم العربي، إفريقيا مع قوى أخرى في البلقان، والتعاون بين مصر وصربيا لم ينقطع، موضحا أنه ستتم زيادة سبل التعاون بين مصر وصربيا من الناحية العسكرية والاقتصادية والسياسية بعد زيارة الرئيس السيسي اليوم.

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن «بلجراد» تقدر دور مصر البارز في الحرب اليوغوسلافية، بعدما اتخذت القاهرة موقفا مؤثرا من هذه الحرب.