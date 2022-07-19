أمير قطر وقياداتها يقدمون العزاء للرئيس السيسي في ضحايا حادث المنيا

بعث أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، برقية تعزية، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ضحايا حادث حافلة الركاب بمحافظة المنيا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء القطرية.

نائب أمير قطر يعزي الرئيس في ضحايا حادث المنيا

وبعث نائب أمير قطر، الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، أيضا برقية تعزية، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ضحايا حادث حافلة الركاب بمحافظة المنيا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

رئيس وزراء قطر يعزي «مدبولي» في ضحايا حادث المنيا

وفي السياق نفسه، بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس وزراء قطر ووزير الداخلية، برقية تعزية، إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزراء جمهورية مصر العربية، في ضحايا حادث حافلة الركاب بمحافظة المنيا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.