السفير المصري بألمانيا يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسي لبرلين

قال السفير خالد جلال، السفير المصري بألمانيا، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمدة يومين إلى ألمانيا الاتحادية كانت ناجحة وبعدها غادر إلى دولة صربيا، مشيرا إلى أن الزيارة كانت مفيدة للغاية على أكثر من مستوى منها اللقاء بين المستشار الألماني الجديد بالرئيس السيسي لأول مرة مع تعميق العلاقات بين البلدين، مؤكدا أنه كان هناك لقاء مغلق ثم آخر موسع وبعدها المؤتمر الصحفي الذي لاقى ردود أفعال إيجابية.

حفظ الأمن في المنطقة

وأضاف «جلال» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الطرفين المصري والألماني أكدا على ضرورة حفظ الأمن في المنطقة مع تعويل ألمانيا على مصر في مجال تزويد الطاقة خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

رؤية مصر لقمة المناخ

وأوضح السفير المصري بألمانيا، أن المستشار الألماني أثنى على اختيار شركة سيمنس الألمانية لإنشاء القطار المونوريل في مصر، بجانب العلاقات الاقتصادية المتميزة بين مصر وألمانيا، لافتا إلى أن مصر وألمانيا ناقشوا تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على النظام السياسي والاقتصادي الدولي مع شرح للمسؤولين التأثيرات العميقة للحرب على الدول النامية مع دراسة موضوع هام وهو تغير المناخ خاصة أن الرئيس ألقى كلمة في حوار بطرسبرج للمناخ من أجل عرض رؤية مصر لمؤتمر المناخ نهاية نوفمبر المقبل الذي سيشارك فيه عدد كبير من الدول، وعرضت مصر مطالب الدول النامية فيما يخص التغيرات المناخية.