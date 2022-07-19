ولي عهد دبي يكشف عن إطلاق ملتقى الميتافيرس في شهر سبتمبر المقبل

أعلن ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسّسة دبي للمستقبل، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الثلاثاء، إطلاق ملتقى دبي للميتافيرس، ليجمع في دبي نخبة خبراء من المنطقة والعالم لاستشراف مستقبل قطاع الميتافيرس ودراسة إمكاناته وتطبيقاته الواعدة، لتوظيف هذه التكنولوجيا التي وصفها بالثورية في مختلف القطاعات الحيوية، لمستقبل أفضل للبشرية، وتحسين جودة حياة المجتمعات، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الإمارات.

ولي عهد دبي: ملتقى الميتافيرس يهدف للاستفادة من تكنولوجيا المستقبل

ومن المقرر أن يستضيف الملتقى المقرر تنظيمه بواسطة مؤسسة دبي للمستقبل، في متحف المستقبل وأبراج الإمارات بدبي، خلال الفترة من 28 إلى 29 سبتمبر 2022، ما يزيد على 300 من الخبراء العالميين وصنّاع القرار، وأكثر من 40 مؤسسة عالمية في هذا المجال، بالإضافة لنخبة من رواد الفكر بالعالم، سيشاركون في نقاشات من أجل التعمق في فهم عالم الميتافيرس، وتأثيره على البشرية، والأساليب الأمثل للاستفادة منه في القطاعات الاستراتيجية للدول والشركات في ظل التقديرات العالمية بأن قيمة قطاع الميتافيرس ستصل ما بين 10 إلى 30 تريليون دولار في غضون 15 عاماً.

ووصف ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الميتافيرس بأنه عالم رقمي واعد، مشيرا إلى أن الهدف هو توظيف هذه التكنولوجيا المستقبلية للارتقاء بجودة حياة الإنسان في دولة الإمارات والعالم.

ولي عهد دبي: ملتقى الميتافيرس يجسد رؤية الشيخ محمد بن راشد

وأكد أن تنظيم ملتقى دبي للميتافيرس يجسّد رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأن تكون دبي وجهةً للتحولات والابتكارات المستقبلية على مستوى العالم، ومحركاً لمنظومة الاقتصاد المعرفي والرقمي في العالم.

وأعرب ولي عهد دبي، عن رغبة الإمارات، في أن تكون الأسرع في تبنّي تكنولوجيا المستقبل وفهم تطوراته وصُنع إنجازاته والتحكم في نتائجه، حسب قوله.