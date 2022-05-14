محمد بن راشد: الإمارات تبدأ مرحلة جديدة مع قائد عرفه شعبه منذ سنين

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إنّ «محمد بن زايد هو حامي حمى اتحادنا نبارك له ونبايعه ويبايعه شعبنا».

وتابع بن راشد: «نبايع الشيخ محمد بن زايد ويبايعه شعبنا وتنقاد له البلاد ليأخذها في دروب المجد والسؤدد»، مضيفًا «محمد بن زايد هو ظل زايد وامتداده فينا ومؤسس مئوية دولتنا وحامي حمى اتحادنا».

نبايع بن زايد ويبايعه شعبنا وتنقاد له البلاد ليأخذها في دروب المجد

وأشار محمد بن راشد إلى أنّ الإمارات تبدأ مرحلة جديدة مع قائد عرفه شعبه منذ سنين طويلة، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

محمد بن زايد رئيساً للإمارات

وكان المجلس الأعلى للاتحاد في الإمارات قد انتخب اليوم السبت الشيخ محمد بن زايد رئيسًا للدولة، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية للإمارات «وام».