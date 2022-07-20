الحبس والغرامة في انتظار مرتكب جريمة الفيوم.. أجبر رجلا على ارتداء ملابس النساء

قميص أحمر وبعض أدوات التجميل وملامح حزينة مكسورة، ظهر رجل بهذه الهيئة في أحد الفيديوهات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما أسفر عن إثارة حالة من الجدل، وسط الرواد، ومنهم من انتابته حالة من الغضب، بعدما ظهر هذا الرجل في منظر أصبح يتكرر كثيرا، لذلك يتساءل الكثيرون عن عقوبة الشخص الذي يجبر الآخر على ارتداء مثل هذه الملابس والتنمر عليه.

الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات

وتعليقا على ذلك، قال المحامي أشرف ناجي، خلال حديثه لـ «الوطن»، إن واقعة احتجاز شخص وإجباره على ارتداء ملابس نسائية، تمثل عدة جرائم في القانون المصري حيث تمثل جرائم الخطف بالإكراه والتنمر والبلطجة وهي الجرائم المنصوص عليها بالمواد 241 ، 268 ، 290 ، 309 مكرر ب ، 375 مكرر من قانون العقوبات المصري.

الحبس لمدة عامين

وتابع المحامي أشرف، أن المادة 241 من قانون العقوبات تنص على أن كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن 20 جنيه، ولا تجاوز 300 جنيه.

عقوبة الشخص المتنمر

وأوضح المحامي، أن من قام بعملية الخطف بالتحايل أو الإكراه شخصيا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، وأن المادة 309 مكرر ب، تنص على أن التنمر سواء كان قول أو استعراض قوة أو استغلال ضعف المجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الحالة الصحية أو العقلية بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، فيعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه.

وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة

وأشار أشرف ناجي، إلى أن جريمة التنمر إذا ارتكبها شخصين أو أكثر أو كان الجاني من أصول المجني عليه، تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن عام واحد، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

وأضاف المحامي، أن القانون شدد عقوبات هذه الجرائم حيث توقع العقوبة الأشد نظرا لتعدد الجرائم المرتكبة ضد أحد الأشخاص إلا أن هذه الجريمة تكررت كثيرا في المجتمع المصري خصوصا خلال السنوات السابقة وتعتبر العقوبة المنتظرة التوقيع علي مرتكبي هذه الواقعة هي السجن المشدد مده لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد عن 15 عاما.