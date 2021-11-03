جريمة خط الفيوم.. مسجل خطر يطلق النيران على أسرته ويتخذ أبنائه رهائن

صارت جريمة «خُط الفيوم»، مثار حديث الأهالي في المحافظة على مدار الساعات القليلة الماضية، بعدما قام مسجل خطر بإطلاق النيران على زوجته وحماته، وخطف أبنائه واثنين آخرين كرهائن يحتمي بهم من الشرطة، ثم أطلق وابلاً من الرصاص على الشرطة فور اقترابها من المنزل مهدداً بقتل الرهائن، وامتنعت قوات الشرطة عن تبادل إطلاق النيران معه حرصاً على حياة الرهائن.

جريمة خُط الفيوم واحتجاز 8 رهائن

تعود تفاصيل واقعة جريمة خُط الفيوم، إلى قيام مسجل خطر فئة أ، يدعى «أيمن عبد المعبود»، بإطلاق النيران داخل منزله بسبب خلافات أسرية، وحينما أبلغت الأهالي الشرطة، اختطف خُط الفيوم، أبنائه وأشقاء زوجته وأبنائهم كرهائن، واستخدمهم كدرع بشري أمام قوات الأمن، وعلى الفور تراجعت قوات الأمن حفاظاً على أرواحهم.

أقوال متضاربة حول الجاني

وتضاربت الأقوال حول جريمة المسجل خطر" حيث يقول أهالي المنطقة أنّه قتل زوجته وأصاب حماته، بينما لم تؤكد قوات الأمن ذلك حتى الآن نظراً لعدم تمكنهم من الدخول لمنزل خُط المدينة حتى الآن، فيما طوّقت الشرطة محيط المنزل، كما أغلقت مدخل الدائري ومخرجه بمحيط المنزل لحين تحرير الرهائن.

انتشار أمني مكثف بمحيط خُط الفيوم

وعززّت مديرية أمن الفيوم قواتها بميدان عبد المنعم رياض والطريق الدائري ومحيط منزل المسجل الخطر الذي احتجز 8 أشخاص كرهائن، حيث تواجدت العشرات من سيارات الشرطة، والدفاع المدني والإسعاف دون أي جديد حتى الآن.

14 ساعة من الرعب بمنزل خط الفيوم

ويعيش أبناء خُط الفيوم وأسرة زوجته حالة من الرعب دامت لأكثر من 14 ساعة حتى الآن، خلال احتجازهم داخل المنزل، والتهديد بقتلهم الواحد تلو الآخر حال التدخل الأمني.