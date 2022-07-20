أرملة تستغيث بمحكمة الأسرة من أشقاء زوجها المتوفي: هددوني بالقتل

بعد زيجة دامت 21 عامًا، عاشت 4 سنوات منها فقط برفقة زوجها، ثم هجرها وسافر للخارج بعد إنجاب طفلين، وعلى مدار 17 عامًا كانت تسمع بزواجه من أخرى، بين الحين والآخر، متعمدا إهمالها وعدم إنفاقه عليها وطفليها رغم يسر حاله، ووصول صافي ثروته لملايين الجنيهات.

أهل زوجها المتوفى هددوها بالقتل

داخل طرقات محكمة الأسرة في 6 أكتوبر، جلست سيدة أربعينية على مقعد متهالك، ترثى حالها وتبحث عن حل لمشكلتها، تتحدث مع النساء عما لحق بها من أذى، ويظهر عليها التعامل بخوف وحذر شديد مع كل من يقترب منها، مبررة: «لازم أخاف أهل جوزي هددوني بالقتل».

هجرها وأولادها 17 عام

وبنظرات تملأها الدموع، قالت الزوجة المكلومة، إنها تزوجت منذ 21 عامًا، وأنجبت ولدين توأم، ولم تهنأ بحياتها معه فبعد 4 سنوات تفاجأت بسفره ولم يعد من وقتها، تحملت طوال 17 عامًا، وكان يرفض الإنفاق عليها، وبعد فترة بدأت تطالب بحقوقها ورفضها لزيجاته لكنه استولى على حقوقها الشرعية، فضلًا عن أنه لاحقها بتهم كيدية، ليعاقبها على مطالبتها بحقوقها.

حصلت على نفقة 2 مليون جنيه

وفي محاولة منها لفهم ما حدث معها، قالت الزوجة بصوت يعلوه نبرة الإنكار لـ«الوطن»: «قبل ما يموت نزل من السفر، لما عرف إني رفعت دعوى نفقة، وأتحكملي فيها، لكنه حرمني من حقوقي الشرعية وشوه سمعتي»، لافتة إلى أنها لجأت لمحكمة الأسرة للمطالبة بحقها وحصلت على 2 مليون جنيه نفقة، وذلك عن الـ 17 عامًا التي هجرها فيهم، كما حصلت على أحكام قضائية ضده لكنها لم تتمكن من تنفيذها.

هددوها بأسلحة نارية.. ومنعوا حصولها على نفقتها

«بعد وفاته فوجئت بأخواته يهددوني بأسلحة نارية عشان أتنازل عن ميراثي أنا وولادي، ورفضوا إني أتمكن من أخد متجمد النفقة الصارد ليا قبل وفاته بأحكام قضائية، وبعد فترة استولوا على فلوسنا بحجة إنه أصلًا كان هاجرني وإني مليش حق»، وهذا ما أثبته بمحاضر بقسم الشرطة.

وبعد أن نفذ صبرها من غشهم وتدليسهم لحرمانها من حقوقها، لجأت لمحكمة الأسرة بأكتوبر، متضررة من عنف أشقاء زوجها المتوفي، وقدمت طلب إعلام وراثة بدعوى حملت رقم 592 أحوال شخصية، لتحصل على حقوقهم.