مليون جنيه نفقة لسيدة سبعينية بمصر الجديدة: «اتجوز عليها بنتين قاصر»

بعد زواج دام 40 عامًا، جلست عجوز سبعينية أمام خبراء التسوية، تندب حظها على عمرها الذي قضته مع رجل «ندل» سرق عمرها، وكافأها في نهاية الرحلة بزواجه من فتاتين بسن أحفادها، فرضخت للأمر الواقع بحكم سنها، لكنه لم يكف عن سرقة أموالها وشقى عمرها، ويصرفها على ملذاته، بحجة أنها تقدمت في السن وأصبحت عجوزًا، بعد أن كانت السبب في تكوين ثروته.

طلقها غيابي.. وطلبت مليون جنيه نفقة

الكارثة الكبرى، حسب الزوجة يوم استيقظت ووجدت أنه طلقها غيابيًا، بعد أن تحملته، ليجعلها تقف أمامه وهما في هذا العمر أمام القاضي، وطالبته بنفقة قدرتها بمليون جنيه، بعد أن طلقها غيابيًا، ما جعلها تعيش في حالة نفسية سيئة وهي بهذه السن، فضلًا عن تضررها المادي، بعد أن حرمها من أموالها، وقضت محكمة الأسرة لها بهما.

ساعدته بأموالها وكون ثروته

تذكرت السيدة العجوز قبل 40 عامًا، وقت تعارفهما، وبصوت مليء بالحسرة على شبابها الذي أضاعته معه، قالت إنه كان لا يمتلك عندما تعرفت عليه وكان مجرد موظف كان يعيش على مرتبه الزهيد، وبعد مساعدتها له بأموالها، تمكن من إقامة مشاريع عدة، وكانا شريكين بالنصف في كل شيء، وبعد زواجهما تحملت أفعاله وتصرفاته من أجل الحفاظ على منزلها وأولادها، حسب قولها.

اكتشفت خيانته بعد 40 عامًا

وبعد سنوات طويلة، تفاجأت بخيانته لها وأنه يخدعها، بعد أن أعطته عمرها دون مقابل، ولم تشتك ولو مرة واحدة من معاملته لها، ولم تتخيل أنها شقت وكونت معه ثروته، ليصرفها ببذخ على فتيات في عمر أحفاده وأصغر، مبررًا لها فعلته بأنها كبرت في السن، وفقًا لحديث السيدة.

السيدة: اتجوز عرفي بنات قد أحفاده

وبصوت يحمل ذكريات 40 عامًا، قالت السيدة العجوز: "اكتشفت خيانته ليا بعد ما بنتنا الصغيرة اتجوزت، وبدأت ألاحظ أنه بيتأخر بره البيت كتير، وبدأت طريقته تتغير معايا، فتفاجأت أنه متجوز عرفي، ولما قلت لولاده عشان يغير تصرفاته المراهقة، عنفهم ومنع عنه الفلوس، وكمان هددهم بحرمانهم من ميراثهم، وبعدها روحت عشت عند ابني الصغير، وبعد أيام عرفت كارثة إنه طلقني غيابي".

اتهمها بأنها السبب في هدم المنزل

وفي حالة من الصدمة استجمعت العجوز كلماتها، وقالت إنه حرمها من حقوقها الشرعية وأموالها الخاصة التي كانت السبب في تكوينها من الأساس، فطلبت منه أن يرد لها حقوقها، وأنه لم يصن عشرتها، واستباح جرحها وهما في هذا العمر، فأتهمها بأنها كانت السبب الرئيسي في هدم المنزل، وقال لها أنها ليس لها حق عنده.

المحكمة قضت لها بمليون جنيه نفقة

لكن الطامة الكبرى كانت عندما تدخل أبنائهما، فعاقبهم بكتابة جميع ممتلكاته باسم أشقائه، حتى يحرمهم من حقوقهم، بسبب دفاعهم عنها، وقالت العجوز، إنه لم يترك لها أي حل سوى اللجوء لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة لتستغيث بها من أفعاله، وأقامت ضده دعوى نفقة حملت رقم 583، قدرتها بمليون جنيه، وقضت المحكمة لها بها بعد التحري على ممتلكات الزوج.