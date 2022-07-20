سوريا تقطع علاقتها الدبلوماسية مع أوكرانيا: إعمالاً بمبدأ المثل

أفادت شبكة «سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل منذ قليل، بأنَّ الجمهورية العربية السورية أن سوريا تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا، إعمالاً بمبدأ المثل.

قطع العلاقات الدبلوماسية

وكانت الوكالة العربية السورية للأنباء «سونا»، نقلت عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين منذ قليل، أنَّ الجمهورية العربية السورية قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا وذلك عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل ورداً على قرار الحكومة الأوكرانية بهذا الخصوص.

رفض تجديد الإقامة للدبلوماسيين السوريين في سفارة كييف

وقال المصدر إنَّ الجمهورية العربية السورية ما زالت تذكر أن الحكومة الأوكرانية قطعت العلاقات عملياً مع سوريا منذ عام 2018، حينما قررت رفض تجديد سمات الإقامة للدبلوماسيين السوريين العاملين في السفارة السورية بالعاصمة كييف، مما تعذر عليهم ممارسة مهامهم الدبلوماسية، لافتاً إلى أنَّه نتيجة هذا الأمر تمّ تعليق العمل بالسفارة نتيجة ما وصفه بالمواقف العدائية للحكومة الأوكرانية.