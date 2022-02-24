أوكرانيا تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا

قرر رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا، بعد «الهجوم الذي استهدف الأراضي الأوكرانية والمدنيين»، داعيا المواطنيين إلى الوحدة للدفاع عن حريتهم وبلادهم.

أوكرانيا تقطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا

وأعلن زيلينسكي، منذ قليل، في مؤتمر صحفي، قطع كل العلاقات الدبلوماسية مع روسيا، مؤكدا أن القوات الاوكرانية سترد بقوة على الاعتداءات الروسية المتتالية، التى شنت على البلاد، مشيرا إلى أن القوات الروسية تكبدت خسائر فادحة.

دعوات رسمية لحمل السلاح

وطالب وزير الدفاع الأوكراني، إليكسي ريزنيكوفيدعو، مواطنيه بحمل السلاح؛ تلبية للنداء والدفاع عن البلاد، بحسب ما جاء على موقع «سكاي نيوز عربية».

وبحسب وسائل إعلام أوكرانية، دعت الشرطة الأوكرانية، المحاربين القدامى إلى حمل السلاح؛ دفاعًا عن بلادهم، بعد الهجوم الروسى الشنيع.

الجيش الأوكراني: مقتل 50 جنديا روسيا

وأعلن الجيش الأوكراني، مقتل 50 جنديًا روسيًا وإسقاط 6 طائرات شرق البلاد، بعد أن استهدفت روسيا أوكرانيا بالصواريخ صباح اليوم، بحسب قناة «العربية».

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر بتنفيذ عملية عسكرية لحماية منطقة دونباس، التي أعلنت فيها جمهوريتين هما دونيتسك ولوجانسك، اللتين اعترفت بهما روسيا مؤخر، وأكد أن روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية، وأن موسكو تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.