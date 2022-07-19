كييف تعلن مقتل 65 جنديا روسيا على جبهة العمليات الجنوبية

أعلنت القوات الأوكرانية، مقتل 65 جنديًا روسيًا على جبهة العمليات الجنوبية، مشيرة إلى استهداف الطيران الحربي مستودع ذخيرة روسي في «سنيهوريفكا» بمنطقة «ميكولايف» جنوبي البلاد.

وقالت جمهورية «دونيتسك» الشعبية، إن القوات الأوكرانية قصفت بصواريخ «جراد» حي بتروفسكي في مدينة «دونيتسك»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

روسيا: إجلاء 24623 شخصا بينهم 4496 طفلا من أوكرانيا

وأشارت السلطات الروسية، إلى إجلاء 24623 شخصا، بينهم 4496 طفلا، إلى الأراضي الروسية من أوكرانيا وجمهوريتي «دونيتسك» و«لوجانسك» الشعبيتين، ليبلغ الإجمالي 2668072 شخصا بينهم 422722 طفلا منذ بدء الحرب في 24 فبراير الماضي.

بدورها، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن الاختبارات جارية حاليا على سفينة جديدة كاسحة للألغام من نوع «ألكسندريت»، مشيرة إلى توجه مؤخرا من بطرسبورج نحو بيتروبافلوفسك-كامشتاتسكي لتخضع لجولة من الاختبارات.

1.3 مليار دولار لتطوير أقمار صناعية أمريكية قادرة على تتبع تهديدات صواريخ

وأعلن البنتاجون، أنّ الولايات المتحدة الأمريكية، ستنفق 1.3 مليار دولار لتطوير أقمار صناعية قادرة على تتبع تهديدات صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت،

وأشارت وزارة الدفاع الأمريكية، إلى عقدين جديدين سيضعان أنظمة الكشف والتعقب في المدار بحلول 2025 سيوفران 28 قمرا صناعيا.

وأكد مدير وكالة تطوير الفضاء، ديريك تورنير، أنّ واشنطن تتحرك لتوسيع وتعزيز قدرتها بشكل كبير على مواجهة أي تهديدات من روسيا والصين.

وفي وقت سابق، بدأت أولينا زوجة زيلينسكي، زيارتها لواشنطن بدعوة من السيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن، والتقت زوجة الرئيس الأوكراني، بوزري الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.