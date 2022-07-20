المخابرات العسكرية البريطانية: روسيا تحقق مكاسبا محدودة في دونباس

قالت المخابرات العسكرية البريطانية، إن الهجوم الروسي في منطقة دونباس الأوكرانية يواصل تحقيق مكاسب ضئيلة مع استمرار القوات الأوكرانية في الموقف.

وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية أن جسر أنتونوفسكي فوق نهر دنيبر الذي ضربته القوات الأوكرانية لا يزال قابلا للاستخدام على الأرجح.

وأضافت الوزارة: «من المحتمل جدًا أن يظل الجسر قابلاً للاستخدام، لكنه يمثل نقطة ضعف رئيسية للقوات الروسية»، حسبما نقلت «العربية».

وجسر أنتونوفسكي واحدة من نقطتي عبور على نهر الدنيبر فقط يمكن لروسيا بواسطتهما إمداد أو سحب قواتها في المنطقة التي احتلتها غرب النهر.

روسيا تكثف جهودها للسيطرة على دونباس

تمثل الروافد السفلية لنهر الدنيبر حاجزًا طبيعيًا ، حيث يبلغ عرض الممر المائي عادةً نحو 1000 متر.

وأضافت الوزارة أن السيطرة على معابر دنيبر من المرجح أن تصبح عاملا رئيسيا في نتيجة القتال في المنطقة.

وتكث روسيا هجومها في إقليم دونباس في محاولة للسيطرة على الإقليم، وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرون من فبراير الماضي، وفرضت عددا من الدول عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.