حرب روسيا وأوكرانيا.. بوتين لأمريكا: كلما أرسلتم أسلحة سنضرب أهدافًا جديدة

تتواصل تطورات حرب روسيا وأوكرانيا، إذ خرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تصريحات اليوم، تجمل لهجة تحد واضحة للولايات المتحدة الأمريكية، إذ قال إن روسيا ستضرب أهدافًا جديدة إذا بدأت الولايات المتحدة إمداد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية اليوم في إطار آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.

وكانت واشنطن أعلنت قبل أيام عن إرسال منظومة صواريخ «هيمارس» بعيد المدى وعدد آخر من الأسلحة التي تستهدف إحداث تغيير في ميزان الصراع العسكري الروسي الأوكراني الذي بدأ منذ الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

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بوتين: الأسلحة الأمريكية والغربية لن تغير الوضع الميداني

وأكد الرئيس الروسي أن الأسلحة الأمريكية التي ترسل لمساعدة أوكرانيا في موسكو لن تغير أي شيء في الوقع الميداني للمعركة، مضيفًا أن الأسلحة الغربية التي ترسل لكييف ستدفع روسيا إلى ضرب أهداف جديدة، لم يتم استهدافها من قبل.

ولم يحدد الرئيس الروسي الأهداف التي ربما تصل لها روسيا، لكنّ مراقبين أوروبيين يرون أن إرسال مزيد من الأسلحة لأوكرانيا يعني مزيدًا من التصعيد للأوضاع في هذا البلد، ومزيدا من الاستفزاز لموسكو.

صاروخ روسي حلق قرب محطة للطاقة النووية في أوكرانيا

في نفس السياق، قالت شركة الطاقة النووية الأوكرانية التي تديرها الدولة إن صاروخ كروز روسيًا حلّق على بعد منخفض للغاية صباح اليوم فوق محطة مهمة للطاقة النووية، بحسب ما نقلت صحيفة جارديان البريطانية في تقرير مساء اليوم.

وذكرت صحيفة جارديان أنه حتى صباح اليوم الأحد قُتل 262 طفلاً وجُرح 467، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن البرلمان الأوكراني بشأن ضحايا الحرب الروسية على أوكرانيا.

حاكم لوجانسك: روسيا تقتسم معنا السيطرة على سيفيرودونتسك

بدوره، قال سيرجي جايداي حاكم منطقة لوجانسك إن السيطرة على سيفيرودونتسك مقسمة إلى نصفين بين القوات الأوكرانية والروسية.

فيما قال سلاح الجو الأوكراني وعمدة العاصمة كييف إن القاذفات الاستراتيجية الروسية من طراز Tu-95 أطلقت صواريخ على كييف من بحر قزوين في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وهزت انفجارات منطقتين من المناطق الشرقية في العاصمة الأوكرانية في هجوم استهدف البنية التحتية للسكك الحديدية في كييف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الضربات الروسية دمرت دبابات وعربات مدرعة أخرى على مشارف كييف كانت قد قدمتها لأوكرانيا دول أوروبية.