عاجل.. صندوق النقد الدولي يحذر من التضخم بسبب حرب روسيا وأوكرانيا

حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم السبت، المسؤولين من مجموعة العشرين لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة التضخم، محذّرة من أن التوقعات الاقتصادية العالمية، غير المؤكدة بشكل استثنائي، قد تتفاقم إذا استمرت الأسعار المرتفعة.

وقالت جورجيفا، متحدثة في اجتماع لمسؤولين ماليين لمجموعة العشرين من الاقتصادات الكبرى في إندونيسيا، إنّ الحرب الروسية المتصاعدة في أوكرانيا زادت من الضغط على أسعار السلع والطاقة، وأن الأوضاع المالية العالمية أصبحت أكثر تشددًا، ما كان متوقعًا وفقًا لصحيفة «جارديان» البريطانية.

الضغوط تتصاعد على البلدان المثقلة بالديون

في الوقت نفسه، استمرت الاضطرابات المرتبطة بالوباء واختناقات سلسلة التوريد المتجددة في التأثير على النشاط الاقتصادي، وقالت إن الضغوط تتصاعد على البلدان المثقلة بالديون، ووضع الديون «يتدهور بسرعة».

في سياق متصل بشان الحرب، قالت وزارة الدفاع البريطانية، إنّ الزخم الروسي قد تباطأ في الأيام الأخيرة، حيث نجحت القوات الأوكرانية في صد الهجمات الروسية منذ أن تم التنازل عن ليسيتشانسك وتم تقصير خط الدفاع الأوكراني وتقويمه.