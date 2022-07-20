القائم بأعمال وزير الصحة يوجه برفع كفاءة مستشفى السادات المركزي

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، مستشفى السادات المركزي بمحافظة المنوفية، وذلك لمتابعة سير العمل بالمنظومة الصحية وأعمال التطوير ورفع الكفاءة وتذليل أي عقبات تواجه سير العمل.

ووجه الوزير، بتطوير ورفع كفاءة المستشفى بأحدث التجهيزات الطبية وغير الطبية، بما يضمن تقديم خدمة طبية مميزة، نظرا لأهميته لكونه يخدم نحو 177 ألفا و500 مواطن من سكان المنطقة، والقرى المجاورة، فضلا عن العاملين في المنطقة الصناعية بمدينة السادات، كما وجه بزيادة أعداد عمال النظافة، لاستمرار الحفاظ على نظافة المستشفى وتوفير حماية أفضل للمرضى المترددين عليه، وكذلك العاملين به.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزير تفقد أقسام «غسيل الكلى الصناعي، حضانات الأطفال، الرعاية المركزة والمتوسطة، الغرف الداخلية، والطوارئ والاستقبال» منوها إلى أن قسم الاستقبال والطوارئ يقدم خدمات الفحص الطبي لما يقرب من 2000 مواطن شهريًا، بالإضافة إلى تفقد قسم الأشعة، الذي تم تطويره مؤخرا، ورفع كفاءة جهاز الأشعة المقطعية، حرصا على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

القائم باعمال وزير الصحة يتفقد غرف مرضى مستشفى السادات

وأشار «عبدالغفار»، إلى أن الوزير حرص على تفقد غرف إقامة المرضى للاطمئنان على حالتهم الصحية، واستطلاع مدى رضائهم عن جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، كما تأكد من توافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية ومخزون الدم بكافة الفصائل، إلى جانب التأكد من تطبيق الإجراءات الوقاية والاحترازية بين الفرق العاملة والمترددين على المستشفى، ضمن خطة التأمين الطبي خلال فصل الصيف للتصدي لفيروس كورونا.

وأضاف أن الوزير تفقد قسم العيادات الخارجية والذي يضم عيادات «الباطنة، الجراحة، الأطفال، النساء، تنظيم الأسرة، الجلدية، الرمد، الأنف والأذن، النفسية والعصبية، العظام والأسنان»، حيث يتردد على العيادات الخارجية، نحو 13 ألف مواطن شهريًا.

«عبدالغفار» يوجه بتقديم الرعاية لطفلة مصابة بمرض الشلل الدماغي

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الوزير وجه بتقديم أوجه الرعاية الصحية لطفلة مصابة بمرض الشلل الدماغي، ومتابعة حالتها الصحية بشكل دوري، لافتا إلى أنه وجه أيضا بتوفير جهاز «دوبلر» بقسم الغسيل الكلوي، لتقديم خدمات الكشف عن سلامة الأوردة والشرايين.

رافق الوزير خلال جولته الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون المشروعات القومية، والدكتور خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية.

يذكر أن المستشفى تم إنشاؤه على مساحة إجمالية 5 آلاف متر، ويتكون من مبنى واحد يضم طابقين أرضي وعلوي، وتصل الطاقة الاستيعابية إلى 63 سرير داخلي، و6 أسرة رعاية مركزية، و23 حضانة أطفال مبتسرين، بالإضافة إلى 23 جهاز للكُلى الصناعي، و36 ماكينة غسيل كلوي، و6 أجهزة للأشعة «العادية، المتحركة»، علاوة على غرفتي عمليات.