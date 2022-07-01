القائم بأعمال وزير الصحة: 60% من الأطفال حديثي الولادة يحتاجون دخول الحضانة

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة، إن المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل في 6 محافظات تدخل الخدمة كاملة نهاية العام الجاري.

عدد كبير من المستشفيات لديها مشكلات

وأضاف خالد عبد الغفار خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن عددا كبيرا من المستشفيات لديها مشكلات نعمل على حلها حتى تصل الخدمة للمواطنين بشكل لائق.

وكشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن أن ضمور العضلات الشوكي من الأمراض صعبة العلاج في العالم، والمؤسسات الدولية تضع ضوابط للتعامل مع هذا المرض بشكل أفضل وهو ما تنتهجه الوزارة، مشيرا إلى أن العلاج الدوائي لضمور العضلات مكلف للغاية ويصل إلى 80 ألف جنيه كل 3 شهور، في حين أن مصر طرحت مبادرة لعلاج المرض مجانا.

85% من حالات الولادة في مصر قيصرية

واختتم الدكتور خالد عبد الغفار، بالإشارة إلى أن 85% من حالات الولادة في مصر قيصرية و60% من الأطفال حديثي الولادة يحتاجون لدخول حضانة، مشيرا إلى أنه كلما اعتمدنا على الولادة الطبيعية، قل عدد الأطفال المحتاجين للحضانات، كما أنه ليس من حق الحامل اختيار نوعية ولادتها لأن الطب هو الفيصل في هذه العملية.