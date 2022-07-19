«الصحة»: تحديث جديد لبروتوكول علاج كورونا خلال ساعات.. وحذف عقارين

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنَّ لجنة كورونا من المقرر أنَّ تجري تحديثًا لبروتوكول علاج كورونا خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ اللجنة العلمية من المقرر أن تضيف مجموعة من الأدوية وتحذف أخرى، مبينًا أنَّه من ضمن الأدوية التي من المقرر حذفها عقاري «الهيدروكسي كلوركين» وعقار «إيفرزين»، مشيرًا الى أنَّه سيتمّ إضافة مجموعة من الأدوية هدفها تعزيز الجهاز المناعي ضد فيروس كورونا والمتحوّرات الفرعية لأوميكرون.

تحديث البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنَّ البروتوكول العلاجي لوزارة الصحة ساهم خلال جائحة فيروس كورونا فى رفع معدلات الشفاء من الفيروس على مدار الموجات الخامسة السابقة ومن المقرر أن يتمّ التحديث في السنخة السابعة له، والتحديث يهدف إلى مواكبه التطورات التى تحدث للفيروس كل فترة والتحوّرات من أجل الحفاظ على صحة المواطنين واستقرار الوضع الوبائي للفيروس.

البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا من وزارة الصحة

وأضاف «عبدالغفار»، أنَّه من المقرر أن يتمّ تعميم البروتوكول العلاجي على كل المستشفيات وتدريب الفرق الطبية عليه، للتعامل المختلف مع الحالات المرضية لفيروس كورونا، لافتًا إلى أنَّه من المقرر أن يتمّ تقسيم الحالات الخفيفة والمتوسطة وشديدة الخطورة، مناشدًا المواطنين ضرورة الالتزام بالبروتوكول العلاجي لفيروس كورونا، وعدم الحصول على الأدوية من خلال السوشيال ميديا، لأن الجرعات تختلف من مواطن إلى آخر، وحسب الحالة المرضية وكذالك الأعراض.