بث مباشر.. مراسم استقبال رسمية للسيسي بقصر صربيا الرئاسي

يستقبل الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، الآن، الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر صربيا الرئاسي، وسط مراسم استقبال رسمية.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد كشف بعض المعلومات عن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لألمانيا، مشيرًا إلى أن الزيارة يتبقى فيها لقاءات للرئيس مع بعض كبار المسؤولين، ومنهم لقاء مع وزيرة الخارجية الألمانية، ولقاء مع الوزيرة الاتحادية للشؤون الخارجية وبعض اللقاءات الأخرى الجاري ترتيبها.