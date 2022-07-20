رئيس التحرير

محمود مسلم

بث مباشر.. مراسم استقبال رسمية للسيسي بقصر صربيا الرئاسي

كتب:

نرمين عفيفي
09:34 ص | الأربعاء 20 يوليو 2022
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

يستقبل الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، الآن، الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر صربيا الرئاسي، وسط مراسم استقبال رسمية.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد كشف بعض المعلومات عن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لألمانيا، مشيرًا إلى أن الزيارة يتبقى فيها لقاءات للرئيس مع بعض كبار المسؤولين، ومنهم لقاء مع وزيرة الخارجية الألمانية، ولقاء مع الوزيرة الاتحادية للشؤون الخارجية وبعض اللقاءات الأخرى الجاري ترتيبها.

اقرأ المزيد:

سفير مصر بصربيا: استقبال رسمي للرئيس السيسي بـ 6 طائرات ميج و10 طلقات مدفعية

الملك سلمان يعزي الرئيس السيسي في ضحايا حادث المنيا

السيسي يصل قصر الرئاسة الصربي بعد قليل

الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش يستقبل السيسي بالقصر الرئاسي
بقلم نرمين عفيفي