سفير مصر بصربيا: استقبال رسمي للرئيس السيسي بـ 6 طائرات ميج و10 طلقات مدفعية

أكد باسل صلاح سفير مصر لدى صريبا، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى صربيا تاريخية والأولى من نوعها، كأول رئيس مصري يزور تلك البلاد منذ 35 عاما.

مراسم استقبال رسمية

وقال السفير المصري بصربيا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، عبر قناة سي بي سي، مع الإعلامية ندى رضا، إن الجانب الصربي أعد مراسم استقبال رسمية شهدت مشاركة 6 طائرات حربية طراز ميج للطائرة الرئاسية المصرية حتى هبوطها، تبعه استقبال الرئيس الصربي للرئيس السيسي في مطار بلجراد.

10 طلقات في استقبال الرئيس

وذكر السفير باسل صلاح، أن المباحثات غدا ستشهد مراسم التشريف ترحيبا بالرئيس بإطلاق 10 طلقات مدفعية، ورفع علم مصر بجميع شوارع العاصمة الصربية، بالإضافة إلى القصر الرئاسي، وجميع المؤسسات الحكومية.

وأوضح أن الجانبين سيركزان خلال المباحثات على تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات، لافتا إلى أن هناك فرص، واعدة للاستثمار للجانبين كل لدى الآخر، وتشمل المباحثات عقد مجلس رجال الأعمال بحضور 80 رجل أعمال من الجانبين، مضيفا أن الرئيس الصربي ينظر بإعجاب شديد للمشروعات والتنمية في مصر.