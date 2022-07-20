عاجل.. الملك سلمان يعزي الرئيس السيسي في ضحايا حادث المنيا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس عبدالفتاح السيسي، إثر وقوع حادث السير بمحافظة المنيا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

نص البرقية التي أرسلها الملك سلمان

ونقلت وكالة الأنباء السعودية نص البرقية والتي جاء فيها «علمنا بنبأ وقوع حادث السير بمحافظة المنيا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية مصر العربية من كل سوء ومكروه ، إنه سميع مجيب».

حادث تصادم أليم في المنيا

وكانت محافظة المنيا قد شهدت حادث سير أليم حيث على الطريق الصحراوي الشرقي بالكيلو 93 في مركز ملوي بالمنيا، بين أتوبيس المنيا المحمل بالركاب في طريقه للقاهرة، وسيارة نقل متوقفة على جانب الطريق لتبديل أحد الإطارات الكاوتشوك التالفة، ونتج عنه مصرع واصابة العشرات.