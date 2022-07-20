بعد تسجيل الصين أول حالة إصابة.. ما هو «الموت الأسود»؟

مع استمرار انتشار الأوبئة حول العالم، أعلنت السلطات الصحية، صباح اليوم، تسجيل أول حالة إصابة بمرض الطاعون الدبلي، المعروف باسم «الموت الأسود» في منطقة نينغشيا شمال غرب الصين.

الصين تسجل أول إصابة بـ«الموت الأسود»

ووفقا لوكالة أنباء «شينخوا» الصينية، فإنّ منطقة نينغشيا الواقعة شمال غرب الصين، رصدت إصابة بفيروس الطاعون الدبلي «الموت الأسود» في مدينة ينتشوان، والشخص المصاب بالمرض كان عائدا من منطقة منغوليا الداخلية بشمال البلاد متجها إلى منطقة ينتشوان.

الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي مرض الطاعون الدبلي

وبحسب تقارير مقر الوقاية من الوباء والسيطرة عليه في منطقة نينغشيا، فإنّه فور التأكد من إصابة الشخص المصاب بمرض الطاعون الدبلي «الموت الأسود»، أصدرت منطقة نينغشيا تعليمات وتحذيرات طارئة من المرحلة الرابعة للوقاية من المرض والسيطرة عليه، وذلك بداية من الساعة 11 مساء يوم الثلاثاء، مطالبة السلطات المختصة ببذل الجهود لرعاية المريض بشكل كامل، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية والسيطرة على المرض قبل انتشاره بشكل سريع.

ما هو الطاعون الدبلي«الموت الأسود»؟

والطاعون الدبلي «الموت الأسود»، عبارة عن مرض ناتج عن إصابة بكتيرية قوية معدية تسمى «يرسينية» تعيش في بعض الحيوانات، خاصة القوارض، والبراغيت، وتتسبب في الوفاة، كما يعتبر واحدا من أكثر الأمراض انتشارا في التاريخ خلال العصور القديمة، حيث تسبب في مقتل نحو 50 مليون شخص في أكبر 3 قارات بالعالم، وهي أفريقيا وآسيا وأوروبا، وذلك خلال القرن الرابع عشر، وأودى بحياة خمس عدد سكان لندن في عام 1665، في حين لقي أكثر من 12 مليون شخص مصرعهم بسبب المرض في الصين والهند، في القرن التاسع عشر.