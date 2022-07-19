بكين تنفي دعوة الرئيس الصيني للقادة الأوروبيين لزيارة الصين في نوفمبر

أعلنت بكين أنّ التقارير حول دعوة الرئيس الصيني للقادة الأوروبيين لزيارة الصين في نوفمبر زائفة، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

دعوة القادة الأوروبيين لزيارة الصين وبكين تنفي

وحول التفاصيل، أفادت تقارير إخبارية أنّه تمت دعوة كبار القادة الأوروبيين للقاء الرئيس الصيني شي جين بينج في بكين في نوفمبر، لكنهم لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيقبلون.

الموعد المقترح بعد المؤتمر العشرين للحزب

وأرسلت دعوات رئيس الصين إلى المستشار الألماني أولاف شولز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، وفقًا لمصدر رفيع على دراية بالوضع.

ومن المرجح أنَّ يكون الموعد المقترح بعد المؤتمر العشرين للحزب، المتوقع عقده في أكتوبر.