الصين تسجل أول حالة إصابة بـ«الموت الأسود» وترفع حالة الطوارئ

لم تلتقط الصين أنفاسها من موجة تفشي فيرس كورونا في مقاطعتي بكين وشنغهاي، وفرضها قيود صارمة، لمنع انتشار المرض مجددا قبل شهرين، حتى أعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم، عن تسجيل أول حالة إصابة بمرض الطاعون الدبلي أو ما يعرف باسم «الموت الأسود»، بحسب ما نقلته وكالة الأبناء الصينية «شينخوا».

إصابة واحدة شمال غربي البلاد

وقالت الوكالة الصينية للأنباء إن حالة الإصابة المعلنة بالطاعون الدبلي، كانت في منطقة نينغشيا بشمال غربي البلاد، وهي إحدى مناطق الحكم الذاتي لقومية هوي.

ونقلت الوكالة عن مقر الوقاية من الوباء والسيطرة عليه، أن مدينة ينتشوان التابعة لمقاطعة نينغشيا ذات الحكم الذاتي، سجلت الثلاثاء الماضي حالة إصابة بالطاعون الدبلي، لافتة إلى أن المريض كان قادماً من منغوليا الداخلية الواقعة شمالي الصين.

وقال مقر الوقاية من الوباء إنه بمجرد تأكيد إصابة الرجل بمرض الطاعون الأسود، أطلقت مقاطعة نينغشيا الاستجابة الطارئة من الدرجة الرابعة للوقاية من الوباء والسيطرة عليه، والتي بدأت في الحادية عشر من مساء أمس الثلاثاء.

وطالبت المنطقة الصينية ذاتية الحكم، بضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل توفير العلاج المناسب للمريض، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للسيطرة والقضاء على المرض.

وبحسب شبكة « بي بي سي» البريطانية، فإن مرض الطاعون الدبلي يعد مرضا معديا قد يؤدي إلى وفاة صاحبه، وأن الإصابة به تكون ناتجه عن بكتيريا الـ «يرسينية» والتي تعيش في القوارض والبراغيث.

أعراض الإصابة بالمرض

ومن أبرز أعراض الإصابة بالمرض، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإنها تكون تورم مؤلم في العقد اللمفاوية أو ظهور« دّبْل» تحت الإبط أو الفخذ، صداع وإجهاد وآلام في العضلات وقشعريرة والشعور بالحمى.

ويشعر المصاب بالطاعون بإعياء خلال يومين إلى ستة أيام من وقت الإصابة بالمرض الإصابة، ويمكن أن يؤثر المرض على الرئتين مما يتسبب في السعال وصعوبة تنفس وآلام في الصدر، كما يمكن أن تدخل البكتيريا المسببة للمرض في مجرى الدم مسببة تسمم للدم والتي تسبب تلف في الأنسجة يؤدي إلى الوفاة.

وأضحت منظمة الصحة العالمية، إن الإصابة بالطاعون الدبلي يمكن أن تكون عن طري لدغات براغيث مصابة بالمرض، أو لمس حيوانات مصابة بالمرض مقل الفئران أو استنشاق قطرات توجد فيها البكتيريا المسببة للمرض سواء من الإنسان أو الحيوان.