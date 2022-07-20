«شعبة الأدوية»: زيادة الإقبال على شراء بعض العقاقير بسبب انتشار كورونا

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن الإقبال على شراء بعض الأدوية تزايد مؤخرا نتيجة انتشار إصابات فيروس كورونا ومتحوراته، خلال الموجة السادسة من الفيروس التي حذر منها الخبراء والأطباء والمسؤولين.

الموجة السادسة من كورونا أعراضها أقل لكن انتشارها أكبر

وأشار رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد» المذاع عبر قناة « TeN»، أن الموجة السادسة من فيروس كورونا أعراضها أقل لكن انتشارها أكبر، ناصحا المواطنين بارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وكافة النصائح الموجهة للمواطنين بشأن فيروس كورونا خلال الفترة الماضية.

مصر لديها مخزون من أدوية علاج كورونا

ولفت رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، في حديثه مع الإعلامي كريم حاتم، والإعلامية نهال كمال، إلى أن كافة الأدوية متوفرة بشكل كامل في الصيدليات، ولدى مصر مخزون منها سواء المتعلقة ببروتوكولات العلاج الخاصة بفيروس كورونا أو الفيتامينات المختلفة.

تحذير من حقنة «هتلر» المتداولة مؤخرا

كما حذر رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية من حقنة «هتلر» المتداولة مؤخرا والتي يعطيها بعض الصيادلة للمرضى المصابين بنزلات البرد، والمكونة من أكثر من عقار ممزوجين بعضهم البعض، ناصحا المواطنين بضرورة اتباع إرشادات الأطباء فحسب وعدم الانسياق وراء ما يتم تداوله.