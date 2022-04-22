شعبة الأدوية: احذروا من تناول المضاد الحيوي لعلاج نزلات البرد

حذرت شعبة الأدوية بالغرف التجارية المواطنين من تخزين الأدوية في الحمام وإعادة استخدامها آن لآخر، مطالبة بالتخلص منها فورا مع التأكيد على عدم تناول المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب.

وقال الدكتور على عوف رئيس الشعبة العامة لشركات الأدوية بالغرف التجارية في تصريحات لـ«الوطن»: «يجب على كل من يتناول الأدوية أن يعرف جيدا هذه الإرشادات وإلا تعرضت حياته للخطر».

لا لتناول دواء موجود بالحمام

تخزين الأدوية يفقدها الصلاحية ويصبح الدواء غير ذي فاعلية ويجب التخلص منه فورا، ولا يجب تخزين الأدوية في الحمام لأن هناك أدوية لابد وأن توضع في الثلاجة كالأنسولين على سبيل المثال أو بمكان ملائم حسب الشروط الموجودة على علبة الدواء فهناك استسهال في وضع كافة الادوية فى مكان واحد.

وفى سياق آخر نصح «عوف»، المواطنين بالتأكد من صلاحية الدواء حيث يجب قراءة تاريخ الإنتاج والصلاحية المدون على العبوة فلا يجب تناول دواء بعد تاريخ انتهاء صلاحيته.

ويجب الاهتمام بتناول الأدوية بصوره منتظمة حسب الارشادات لأن ذلك يساعد على نجاح العلاج الطبي؟، وأضاف أنه يجب شراء الأدوية من صيدلية مرخصة بعد تنامي ظاهرة غش الادوية وإذا كنت غير متأكد قم بإبلاغ وزارة الصحة.

لا للمضادات الحيوية لعلاج نزلات البرد

نزلات البرد ومنها الزكام والسعال من الأمراض الشائعة وتصيب البالغين بمعدل 2-3 مرات سنويًا وهو ما يجعل المواطن يلجأ إلى استخدام المضادات الحيوية بشكل كبير والاستخدام المفرط للمضادات الحيوية يسبب أزمات صحية لا غنى عنها ومصدر قلق في الأوساط الطبية.

ولفت إلى أن المضادات الحيوية لا تستخدم في علاج الفيروسات وإنما لعلاج العدوى البكتيرية فقط، فهي لا تؤثر على العدوى الفيروسية، مما يعني أنها ليست فعالة في علاج أعراض الإنفلونزا أو الزكام.

ومع ذلك يستمر بعض المواطنين في استخدام المضادات الحيوية عندما يعانون من الزكام أو الإنفلونزا بالرغم من عدم وجود أي فائدة من تناوله فلابد من زيارة الطبيب لتمكينه من تحديد إذا ما كان السبب بكتيري أم فيروسي ووصف العلاج المناسب لتحقيق التعافي الأسرع.