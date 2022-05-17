«شعبة الأدوية» تكشف حقيقة نقص بنج الأسنان في الأسواق: «الأزمة خلصت»

كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، حقيقة ما تردد حول نقص بنج الأسنان في الأسواق، إذ ذكر أن كل ما يتردد عن هذا الأمر شائعات لا أساس لها من الصحة، ويوجد مخزون استراتيجي من بنج الأسنان يكفي لمدة 3 أشهر، فضلًا عن توفر مخزون استراتيجي من المواد الخام الخاصة بالأدوية يكفي من 3 لـ 6 أشهر، موضحًا أن البعض يستغل بعض الظروف والحديث عن نقص الأدوية، لكن هيئة الدواء لديها خبرة جيدة في إدارة الدواء في مصر.

وأضاف «عوف»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على «صدى البلد»، أن الأصل في تلك القصة هو الأمر الذي وقع قبل 4 أشهر، إذ كانت هناك أزمة في بنج الأسنان لأن شركة الإسكندرية للدواء كانت الوحيدة المتخصصة في صناعة بنج الأسنان بمصر وأفريقيا والشرق الأوسط، وتلك الشركة تعرضت للتوقف بسبب أعمال التطوير والتجديد بها، وعلى الفور دخلت إحدى الشركات الأجنبية مصر وأنشأت أحد مصانعها.

مصنع شركة الإسكندرية للدواء يعمل منذ 3 أشهر

وأوضح رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أنه بعد ذلك عادت شركة الإسكندرية للدواء، كما أن هيئة الدواء أعادت خطوط الإنتاج لتعمل مخزونا استراتيجيا حتى تنتهي من التجديد، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هيئة الدواء مسئولة عن توزيع الأدوية والبنج في الأماكن التي تحددها لمنع السوق السوداء، فضلًا عن تخصيص هيئة الدواء خطا ساخنا رقم 15301 لتوفير نواقص الدواء، ومصنع شركة الإسكندرية للدواء يعمل منذ 3 أشهر ولا يوجد أي نقص في بنج الأسنان.

كل منتج دوائي له نحو 40 بديلا

وأكد أن البنج المصري الذي تنتجه شركة الإسكندرية للدواء يُعد أكثر جودة وأقل سعرًا، موضحًا أنه في حالة وجود مشكلة أمام الأطباء والعيادات في توفير البنج عليهم التواصل مع هيئة الدواء المصرية وسوف ترشده على المكان الذي يتواجد فيه البنج، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن أسعار البنج وغيره من الأدوية مُسعرة من هيئة الدواء، والبنج يصل إلى عيادات الأسنان من خلال الصيدليات أو نقابة أطباء الأسنان، وكل منتج دوائي له نحو 40 بديلا ونحتاج إلى تعميم هذه الثقافة.