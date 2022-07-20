إزالة 38 لافتة إعلانية غير مرخصة بشوارع إهناسيا في بني سويف

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا غرب محافظة بني سويف، حملة لإزالة الإعلانات واللافتات غير المرخصة بشوارع المركز، حفاظًا على الشكل الجمالي للشوارع في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف.

إزالة 38 إعلانًا مخالفًا من شوارع مدينة إهناسيا

وتمكنت الحملة التي قادها نشأت معبد رئيس الوحدة المحلية، من إزالة 38 إعلانًا ولافتة غير مرخصة بشوارع المدينة حفاظاً على الوجه الحضاري والجمالي، بالإضافة إلى رفع المخلفات والقمامة بشارع «ممدوح» ومنطقتي المقابر والشهداء ومحيط مستشفى إهناسيا المركزي، فضلا عن جمع المخلفات المنزلية بدائرة مجلس قروي براوة والنويرة والعواونة وننا، و تمهيد طريق إهناسيا بني سويف وطريق شرهي النويرة والشوارع الرئيسية بقرية النويرة وقرية شرهي.

حملة قومية لتنظيم الأسرة في بني سويف

كما وجه محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية بالعمل المستمر والتواصل الميداني للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدن والقرى، والإشراف على ضبط وإزالة مخالفات البناء، ومتابعة منظومة النظافة والتجميل والكهرباء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب متابعة فاعليات الحملة القومية لتنظيم الأسرة تحت شعار «حقك تنظمي»، التي انطلقت مرحلتها الأولى يوم الأحد الماضي وتستمر حتى الخميس المقبل، ويتم من خلالها الكشف على العديد من السيدات، وصرف الوسائل المناسبة لتنظيم الأسرة لهن بالمجان، فضلًا عن تنظيم ندوة تثقيفية لبعض السيدات في هذا الشأن.