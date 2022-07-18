«مياه بني سويف»: لجان لتنشيط التحصيل وتعظيم الإيرادات بفروع الشركة 

أكدت المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، على الدور الفعال الذي يقوم به القطاع التجاري بالشركة للعمل علي تعظيم الإيرادات وتنشيط التحصيل بجميع الفروع.

تنشيط تحصيل فواتير المياه ومتابعة قراءات العداد على الطبيعة

وأشارت إلى قيام لجنة من مكتب إيرادات أحمد عرابي ببني سويف تحت إشراف المحاسب رئيس القطاع التجاري بتنشيط التحصيل بحي الرمد، والتي تقوم بمتابعة العدادات والقراءات الفعلية على الطبيعة وطباعة الفواتير باستخدام جهاز «الهاند هيلد» في حينه، والوقوف على أي مشكلة وحلها للعملاء.

وشددت على ضرورة الاهتمام بالخدمات المقدمة، والعمل علي تذليل أي عقبات وحل أي مشكلة قد تواجه العملاء بكافة الفئات، والتعامل اللائق معهم وعدم التهاون في حق من حقوق الشركة، والعمل علي تعظيم الإيرادات، والتي تُسهم في توفير التمويل اللازم لعمليات التشغيل والصيانة، والإحلال والتجديد بالمشروعات المختلفة والتي تعود بالنفع علي الخدمات المقدمة للمواطنين.

تنوع وسائل دفع فواتير المياه

وأضافت إمكانية التواصل الدائم مع الشركة وتقديم خدماتها للسادة العملاء من خلال جميع مكاتب خدمة العملاء بالفروع والموقع الإلكتروني للشركة الذي يتيح خدمات «الاستعلام عن الفاتورة، تسجيل قراءة العداد والدفع الإلكتروني»، كما يمكن تحميل تطبيق قراءتي والهاتف المحمول 125 للتيسير على العملاء، قامت الشركة بالتوسع في وسائل الدفع الإلكترونية توفير ماكينات نقاط البيع الإلكترونية «p.o.s» في مراكز خدمات العملاء على مستوى الشركة والتي توفر إمكانية الدفع لفواتير المياه وجميع خدمات العملاء، باستخدام كافة أنواع البطاقات الذكية وكذلك QR code.