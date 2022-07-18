تحرير 25 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق ومخابز بني سويف

شنت مديرية التموين بمحافظة بني سويف، حملة مكبرة بدائرة مركز الواسطى، اليوم، أسفرت عن التحفظ على 50 كجم من اللحوم مذبوحة خارج المجزر الحكومي، وضبط 8 أطنان من زيوت السيارات مجهولة المصدر، و32 جالون بويات منتهية الصلاحية بأحد محلات الحدايد والبويات.

مخالفات تموينية متنوعة بمخابز بني سويف

كما حررت الحملة 25 محضرا لمخالفات تجارية ومخابز بلدية، وشملت عدم الإعلان عن الأسعار، عدم حمل شهادات صحية سارية، نقص وزن الرغيف، تدني مستوى النظافة، عدم وجود قائمة للتشغيل، عدم مطابقة للمواصفات، عدم إعطاء بون صرف خبز للمواطنين، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وإحالتها لجهات التحقيق المختصة للسير في اتخاذ الإجراءات القانونية.

واستعرض المهندس وصفي عبد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، مجهودات ونتائج الحملات التفتيشية التي تنفذها المديرية، والذي تضمن القيام بحملة تموينية بدائرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، وبالتنسيق مع الصحة والطب البيطري في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

محافظ بني سويف يشدد على التفتيش الدوري على الأسواق

من جانبه، شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على استمرار تكثيف الرقابة والتفتيش الدوري على الأسواق ومستودعات البوتاجاز ومحطات المواد البترولية من خلال حملات مفاجئة سواء على المخابز البلدية أو الأسواق والمنشآت التجارية، لضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير المرخصة منها، وحماية المستهلك من كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار، بالتنسيق مع الجهات المعنية.