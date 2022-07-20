عاجل .. ظهور المتهم بقتل شيماء جمال داخل قفص «جنايات الجيزة» (صور)

ظهر المتهم بقتل المذيعة شيماء جمال، وشريكه، داخل قفص محكمة جنايات الجيزة، بملابس السجن، في أولى جلسات محاكمتهما بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ودفن جثمان الضحية داخل مزرعة في أبو صير بالبدرشين.

محاكمة زوج شيماء جمال

وكانت محكمة استئناف القاهرة، حددت جلسة اليوم لبدء محاكمة المتهم بقتل شيماء جمال وشريكه، بعد أيام من قرار النائب العام بإحالتهما محبوسين إلى محكمة الجنايات.